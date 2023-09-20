亞塞拜然今天在砲火支援下對亞美尼亞裔居民控制的納戈爾諾．卡拉巴赫區出兵，試圖以武力讓這個分離地區就範，推升兩個高加索鄰國再次爆發戰爭的威脅。

納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）是動盪但廣大的南高加索（South Caucasus）一個山區，國際間認定為亞塞拜然領土，但其中一部分由視此地為祖先家園的亞美尼亞裔人士掌控。

綜合路透社和法新社報導，數十年來，「雙亞」為了納卡區陷入衝突，並分別在1990年代和2020年開戰。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天呼籲亞塞拜然立即停止軍事行動，否則長期以來等同遭到封鎖的納卡區境內本就嚴峻的人道主義局勢恐將進一步惡化。

歐洲聯盟、法國和德國同樣譴責亞塞拜然的軍事行動，呼籲亞塞拜然重回談判桌，針對納卡區的未來與亞美尼亞進行對話。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）外交政策顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）表示，亞塞拜然在地面部署的部隊已在多處突破亞美尼亞防線，達成部分主要目標。對此，亞美尼亞裔分離派勢力則是予以否認。

亞塞拜然國防部聲明表示，該國部隊在「局部反恐措施期間」占領了60多個軍事哨所，並摧毀了多達20輛的軍事車輛和其他硬體設備。

納卡區分離主義當局表示，亞塞拜然的軍事行動已造成25人喪生，包括2名平民，另有138人受傷。他們表示，已經撤離16個村莊的7000多人。

亞塞拜然方面表示，戰鬥行動將持續進行直到分離派人士投降為止。

亞塞拜然總統府說：「非法亞美尼亞裔武裝勢力必須豎起白旗…否則這波反恐舉措將持續到底。」

納卡區的爭鬥恐改變南高加索地區的地緣政治平衡。南高加索地區境內有著錯綜的石油和天然氣管線，也是俄羅斯和土耳其政治角力之地。俄羅斯目前雖忙於烏克蘭戰事，仍力求維持自身在南高加索的影響力，用以抗衡當地活動日增且替亞塞拜然撐腰的土耳其。