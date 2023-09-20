周六（23日）是24節氣的秋分，命理專家小孟老師列出4禁忌，不宜穿露背裝、不宜搬家或結婚、注意用火及忌吃冰冷食物；屬龍、猴、兔、羊4生肖要留意健康。另外在周五跨周六的凌晨12點拿一杯水、朝天禱告後喝下，有機會迎來財運。

小孟老師在臉書發文表示，今年秋分在9月23日，秋分與春分是一年當中白天與夜晚等長的日子，秋分為平分秋天，有4禁忌要當心，首先「不宜穿露背裝」，秋分天氣轉涼，穿露背裝容易著涼；再來「諸事不宜」，不宜搬家、入厝、結婚、宴客；另外「注意用火」，秋分有火字，容易火災頻傳；最後「不宜吃冰冷食材」，秋分陽氣衰退、陰氣漸強，不宜吃過涼的食物，以免腸胃不適。

小孟老師點名龍、猴、兔、羊4生肖要留意健康，屬龍注意腦血管疾病；猴小心跌倒與筋骨問題；兔當心腸胃不順；羊可能出現感冒症狀。

另外秋分也適合轉運，小孟老師提供開財方法，在22日跨23日凌晨12點拿一杯水、朝天禱告後喝下，將能迎接財運。