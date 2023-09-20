減脂、減重時，通常需要提高蛋白質攝取，除了肉類外，還有什麼食物可以選擇？對此，營養師彭逸珊表示，豆腐同為優質蛋白質很好的來源，並分享心目中減脂期最推薦的豆腐類前3名，依序為板豆腐、有機豆腐和火鍋豆腐，其中板豆腐不僅富含蛋白質，還能同時補充鈣質。另外，她還提到，要特別注意芙蓉豆腐，其鈉含量非常高，雖很方便但要小心食用。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，減脂、減重時，若要補充蛋白質，除了肉類、牛奶外，豆腐是相對便宜、又同為優質蛋白的來源，並分享她心目中減脂期最推薦的豆腐類前3名。

彭逸珊指出，她的冠軍給了板豆腐，不僅蛋白質含量豐富，一盒份量300g，即含有蛋白質29.4g，且非常有飽足感，更能同時補鈣質，可說一舉數得。第2名是有機豆腐，以比例來說，蛋白質僅次於板豆腐，且脂肪含量相對低。第三名為火鍋豆腐，有不錯的蛋白質含量，口感介於嫩豆腐與板豆腐間。

提及其它豆製品的選擇，彭逸珊提醒，要特別注意芙蓉豆腐，其實它主成份是雞蛋，蛋白質不高外，鈉含量非常高，一盒份量240g，即含鈉1150mg，雖然很方便但要小心食用。另外，還有雞蛋豆腐，她說雖然蛋白質含量高、鈉含量看起來似乎也還行，但價格是嫩豆腐的2倍，想省荷包就要再多考慮。