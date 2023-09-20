藝人張書偉去年底和前女友「勇兔」林筳諭分手，今年5月認愛民視8點檔《市井豪門》女星謝京穎，兩人交往半年，被發現手上無名指出現疑似婚戒，外傳兩人已經悄悄訂婚，謝京穎解釋，戒指是兩人的定情對戒。

謝京穎日前剛參與「愛傳承關懷演唱會」的歌中劇《大盜歌王林沖》的演出，由於是她首次參與舞台戲劇，戰戰兢兢、全心投入，日前終於成功完成演出。積極投入演藝工作的她，感謝媒體如此細心捕捉到兩人手上戴著對戒，所屬經紀公司鳳凰藝能趙善意總經理回應：「謝京穎手上戴著是男女朋友一起訂的定情對戒，很謝謝大家的關注，小倆口會更溫馨幸福，期待有美好事情生生不息！」而張書偉經紀公司也回應：「是情侶對戒。若未來有好消息也絕不會隱藏的，謝謝大家關心，辛苦了。」

謝京穎日前受訪被問結婚計畫時曾說，結婚這件事沒那麼急迫，她想要的是有家的感覺，他們各自都已購房，希望找到適合一起居住的地方，「擁有一個家很重要。兩人一開始就是以結婚為前提交往，彼此知道是往這目標前進」。