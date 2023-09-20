基隆車站上方的大型3D影像廣告牆，將於今(20日)晚間正式啟用，前市長、內政部長林右昌也會現身揭幕記者會致詞。國民黨台北市立委參選人羅智強今在臉書批露，基隆市長謝國樑延續林右昌的建設，但林右昌的妹妹卻對施工過程開砲，「竟然酸哥哥建設『三小啦』，讓人傻眼」。

羅智強臉書踢爆，林右昌應該會來參與啟用儀式，宣傳這是自己的偉大政績，但是在這個廣告牆施工的時候，林右昌的親妹妹，卻在臉書上狂酸謝國樑，「我哥好不容易弄得美美的國門廣場，現在變這什麼ㄍㄨㄟˇ樣子啦！那個突兀的鐵架是三小啦！！！」他認為，就算以民進黨的標準，這也是破了下限。

羅智強進一步透露，後來林右昌的妹妹發現搞錯了才刪文，但這讓他質疑「林右昌兄妹對謝國樑，到底是有多深的怨念？才會如此的不公道？前任市長要享受3D看板的掌聲這無可厚非，但讓妺妹去修理、否定現任市長完成3D看板的努力，政治，真的不必那麼雙標！」