農業部長陳吉仲於19日晚間宣布請辭。不過立法院開議在即，且22日即為進口蛋專案報告，陳吉仲臨陣脫逃也讓立院國民黨團不齒，直呼，斷尾怎麼求生？要求行政院長陳建仁周五講清楚說明白，且當天質詢對象也會集中在陳建仁。

黨團總召曾銘宗表示，昨天晚上陳吉仲在臉書宣布請辭，整篇文章先謝謝蔡英文總統、副總統賴清德、以及歷任行政院長包括林全、陳建仁、蘇貞昌等，曾大酸，「他眼中只有這些提拔他的長官，沒有一句真正向人民道歉。」

曾表示，賴清德為角逐總統大位，只好停損止血，但請賴清德仔細看一下陳吉仲的臉書，他唯一感謝兩次的就是賴清德，代表賴在整起事件很重要，因此請他出來講清楚說明白，不要再迴避，不要再躲起來。

曾再說，陳喊冤進口蛋遭到外界不實的抹黑指控，假設是不實抹黑指控，那陳建仁為什麼同意他請辭呢？因此週五的進口蛋專案報告，國民黨團有兩點意見，既然陳吉仲已經請辭，來報告是陳建仁院長，國民黨團會要求陳建仁院長負起責任，就整個進口雞蛋的事件，從進口商遴選、採購、運送倉儲等，還原事實，釐清各界疑慮。「我們質詢的對象集中在陳建仁。」

另曾也表示，檢調、審計部應針對進口蛋全案是否涉及圖利特定廠商、中央畜產會辦理巨額採購，並未辦理公開招標，違反政府採購法，以及進口雞蛋過期銷毀金額超過兩億，有沒有財務責任，進行專案調查，審計部應調查製作查核報告提供給立法院。

立委林為洲也說，現在民眾最關心的是食安問題，但是陳吉仲連巴西蛋有沒有打蠟、效期到底多長都說不清楚，出問題了才知道全國有這麼多的中央畜產會的倉庫，在儲存過期蛋，「陳吉仲下台剛好而已啦。」

陳吉仲說決策沒有錯誤被抹黑，讓農業部的人很困擾，林為洲大批，「是你造成全民的困擾，困擾該不該吃蛋，義美都被害到了，現在問題下台大家都下台，質詢要質詢誰啊，新的會期要質詢農業部畜產會，但都下台，那只好質詢陳建仁嘛，錯的就承認錯誤，這才是態度。」