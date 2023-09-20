農業部前部長陳吉仲及中央畜產會前董座林聰賢昨雙雙請辭。國民黨立委費鴻泰20日指出，國民黨團曾發文詢問法務部、退輔會，「是否有使用巴西進口蛋」，法務部回函無使用，事後卻被發現使用巴西製蛋液的蛋商「仲毅股分有限公司」確實得標法務部「桃園女子監獄」標案，另外，仲毅也坦承有賣給退輔會，且使用台灣蛋跟巴西的蛋混合做成的液蛋，提供給八德榮家。

桃園市政府衛生局日前發現，位於八德區的「仲毅農產品」蛋品工廠，從中央畜產會取得進口雞蛋生產液蛋後，產地竟標示「台灣」，還已經批發賣給糕餅店。

國民黨立院黨團今舉行記者會，費鴻泰提到，國民黨團曾發函詢問法務部、退輔會，詢問法務部，有無使用巴西進口蛋，法務部稱「廠商表示沒有」，法務部便相信。但根據黨團找到的資料，蛋商「仲毅股分有限公司」就有賣給法務部，成功得標矯正署桃園女子監獄的「112年下半年度收容人副食品聯合採購案」，

費說，另外仲毅自己也承認，有用台灣蛋跟進口蛋混合做成的液蛋，提供給退輔會的八德榮家，但退輔會稱仲毅提供的散裝籃蛋雖未標示產地，但仲毅雖已出具供應榮家蛋品為國產蛋聲明。

費鴻泰大批，廠商說什麼，政府單位就信什麼，毫無把關可言，陳吉仲、林聰賢目前仍不肯講實話，二人走了，要求行政院說實話。合約涉嫌超思案、效期疑點重重、蛋品標示不明、流向拒不吐實、蛋品庫存爆量等五大爭議，沒有解釋清楚，請問行政院，國民黨團哪項是抹黑？