有些人在追求心儀對象時，會使用一成不變的單調招數，讓人不禁想翻白眼。《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、摩羯座需改變求愛的方式，其中金牛座個性保守、不知變通，導致容易用原先的套路來表達愛意。

▍金牛座

固執、一成不變是金牛座在愛情上的扣分點，其實他們也想學習如何創意的求愛，但始終學不來。礙於保守的個性，不知變通的思考模式，最後想來想去，依舊是原先的套路，讓人相當好拒絕。

▍巨蟹座

巨蟹座在戀愛方面是默默學習的保守派，而在實踐方面也較容易畏縮。擅長察言觀色的他們，會用心結合實際情況來修改求愛招數，但又害怕無法討好心儀對象，最終想了很多後，依舊選擇用老土的方式，讓人不禁想翻白眼。

▍摩羯座

摩羯座對愛情沒太多想法，即使有辦法創造美好浪漫，但志不在此，覺得喜歡就直接說出口，沒必要做過多的花招來表達愛意。而且從實際的角度看，新潮、有轟動效果的求愛方式，讓人有不切實際的期待，若以後表現不佳反而後患無窮，這是他們的思維。