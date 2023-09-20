投資人觀望聯準會決議，隔夜美股主要指數全面收黑，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌逾2%，受此拖累，周三香港恆生指數盤中跌0.5%，報17907.81點。國企股(H股)跌0.6%，為6199.88點。