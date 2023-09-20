稍早前人行宣布一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.45%、5年期以上LPR為4.2%，均維持不變，此決議符合市場預期。
恆生科技股指數跌1.27%，成分股跌漲少，蔚來重挫12.6%，跌幅最大，將發行可轉債的消息持續帶來壓力。理想汽車漲近1%，表現最佳。
燃氣股延續前一日的升勢，新奧能源漲近3%，在藍籌股中表現最佳。
碧桂園漲2%，該公司宣布截至今年9月15日已累計交屋超過38萬套。
投資人觀望聯準會決議，隔夜美股主要指數全面收黑，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌逾2%，受此拖累，周三香港恆生指數盤中跌0.5%，報17907.81點。國企股(H股)跌0.6%，為6199.88點。
稍早前人行宣布一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.45%、5年期以上LPR為4.2%，均維持不變，此決議符合市場預期。
恆生科技股指數跌1.27%，成分股跌漲少，蔚來重挫12.6%，跌幅最大，將發行可轉債的消息持續帶來壓力。理想汽車漲近1%，表現最佳。
燃氣股延續前一日的升勢，新奧能源漲近3%，在藍籌股中表現最佳。
碧桂園漲2%，該公司宣布截至今年9月15日已累計交屋超過38萬套。
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