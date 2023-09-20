稍早前人行宣布一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.45%、5年期以上LPR為4.2%，均維持不變，此決議符合市場預期。

恆生科技股指數跌1.27%，成分股跌漲少，蔚來重挫12.6%，跌幅最大，將發行可轉債的消息持續帶來壓力。理想汽車漲近1%，表現最佳。

燃氣股延續前一日的升勢，新奧能源漲近3%，在藍籌股中表現最佳。

碧桂園漲2%，該公司宣布截至今年9月15日已累計交屋超過38萬套。

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