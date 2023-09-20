【全程字幕】賴清德2024不可撼動？！ 朱立倫曝1對1民調：「他」穩定領先 @ChinaTimes

網路媒體《菱傳媒》今（20）日公布最新民調，數據顯示民進黨總統參選人賴清德以42.52%持續領先、民眾黨參選人柯文哲以24.23%排第二、國民黨參選人侯友宜則以22.25%排第三、而獨立參選人、鴻海創辦人郭台銘則僅僅只剩6.58%。對此，國民黨主席朱立倫回應，根據藍營內參民調，若在野整合，在一對一的情況下，侯、柯二人皆領先賴清德。

朱立倫今（20）日在出席「重陽敬老活動」時，被記者問到「《菱傳媒》民調」，他回應，最近看到很多民調，大部分侯友宜支持度都是往上升，很多都是第二名，「我們的內參民調，在四腳督的情況，侯友宜也是相當穩定，跟柯文哲很接近，但是略為領先、保持第二。」

朱立倫進一步指出，「我們也非常清楚一件事情，在野陣營的民調加起來，是遠遠超過對手，國民黨也試著做一對一的民調，不論是侯友宜還是柯文哲，都能夠穩定領先賴清德、賴主席。」

至於面對鴻海創辦人郭台銘獨立參選，朱立倫回應，自己想任何一件事都在存乎一念之間，要放下自我，大家都可以成就大局，只要我們走出大局，全民會以感謝的心情；如果不走出大局，只會讓全民失望、大家失望，「所以我們一起努力吧，我們每一天、每一分鐘都期待大家能放下自我。」