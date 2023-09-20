為除「行人地獄」惡名，台北市交工處增設路口行人專用時相，鄰近忠孝復興捷運站與SOGO百貨的忠孝東路、復興南路口3月已試辦行人專用時相，但車流回堵情形嚴重。因應當地需求，於9月16日起再次試辦假日行人專用時相，交工處表示，目前行車順暢，預估將持續試辦，也會評估周邊百貨週年慶人潮。

因應東區商圈發展協會提出需求，交工處於今年3月4日下午5時至晚間7時，針對忠孝東路、復興南路試辦行人專用時相。但設置後導致車流回堵到建國南北路約30分鐘，服務水準也稍有降低，評估後續不會繼續辦理。

交工處交控中心主任蔡于婷指出，截至8月底，已有245處路口採行人專用時相，因應當地需求，且下半年有週年慶等大活動，又人車行為可能改變，9月16日起忠孝東路與復興南路口再次試辦假日行人專用時相，實施時間為假日上午11時至晚間8時，

她說，依人員現場觀察，16日下午5時車潮漸多出現壅塞情形，晚間7時左右逐漸紓解，17日則是人車交通順暢。與上次試辦結果差異，可能與車流量有關，將持續試辦，並觀測週年慶期間人車情形。