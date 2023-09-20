北京與華府近日在紐約聯合國大會期間持續就兩國關係溝通，繼雙方高層會見後，中國副外長馬朝旭19日也會見了美國代理副國務卿盧嵐，強調加強對話並妥善處理分歧。

據北京日報報導，馬朝旭在當地時間19日出席聯合國大會總辯論期間，應約會見盧嵐（Victoria Nuland），就中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠交換了意見。

馬朝旭指出，穩定和改善中美關係符合兩國共同利益及國際社會期待。雙方應加強對話，妥處分歧，推進合作，把兩國元首峇里島會晤達成的重要共識落到實處。

盧嵐表示，美方願繼續與中方加強溝通、對話與合作，負責任地管控分歧，致力於美中關係穩定發展。

報導指出，中國駐美國大使謝鋒參加這場會見。

另中國國家副主席韓正18日在聯大會議期間在紐約會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

韓正說，希望美方與中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定軌道，惠及兩國並造福世界。

據新華社，布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟成長，期待與中方加強溝通，管控分歧，推進合作，穩定發展美中關係。