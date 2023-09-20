烏克蘭總統澤倫斯基今天在俄烏戰爭持續延燒之際訪問聯合國，促世界堅決反對俄羅斯「種族滅絕」，他試圖說服持懷疑態度的開發中國家，稱基輔的勝利與他們息息相關。

綜合法新社和路透社報導，穿著招牌軍服登上聯合國大會（General Assembly）講台，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）再度邀請全球領袖參與「和平高峰會」，以終結這場侵略戰爭。他說，莫斯科必須被擊退，如此世界才能轉為解決迫切的全球挑戰。

澤倫斯基在演講中表示：「現代史上首次，我們有機會依據遭受攻擊國家提出的條件結束侵略。」他的演說獲得西方國家掌聲，但也有許多會員國缺席演講。

澤倫斯基說，「這對所有國家都是一個真正的機會--確保針對你們國家的侵略，如果發生的話，上帝保佑，不會因為你們的土地被分割而結束」，而是主權得到維護。

澤倫斯基猛烈批評俄羅斯驅逐數以千計的兒童。國際刑事法院（International Criminal Court）3月對此向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發出逮捕令。俄羅斯表示這麼做是將戰爭孤兒送往寄養。

澤倫斯基說：「這些在俄羅斯的孩童被教育仇恨烏克蘭，所有與家人的聯繫都斷絕了。」演說當時，俄羅斯駐聯合國副大使面無表情地坐著。

他說：「這顯然是一場種族滅絕。當仇恨被當作武器對付一個國家時，它永遠不會停止。」

在莫斯科終止聯合國支持讓運穀貨船駛離烏克蘭的協議後，澤倫斯基指控俄羅斯把能源和糧食當作施壓全世界的手段。

此外，澤倫斯基還警告，俄羅斯的其他鄰國也面臨危險。他說：「俄羅斯幾乎吞併了白俄羅斯。這顯然對哈薩克和波羅的海國家構成威脅。」

他也在演說中向南方世界（Global South）致敬並尋求支持，他談到氣候危機惡化和天然災害，並提及近期的摩洛哥強震和利比亞洪災。

澤倫斯基告訴聯合國大會：「我們必須終止這種情況。我們必須團結擊敗侵略者，集中我們所有的能力和精力來因應這些挑戰。」

去年，澤倫斯基提出10點計畫，包括恢復烏克蘭領土完整、俄軍撤離、停止敵對行動並恢復烏克蘭國家邊界等。

他說，他正朝向基於此的和平高峰會前進，「明天我將向聯合國安全理事會的特別會議提出細節」。