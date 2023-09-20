國民黨總統參選人侯友宜在美國重申支持符合中華民國憲法的「九二共識」，但傳出有美國國會議員比喻，「九二共識」就像冰箱裡過期的牛奶，對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，中華民國的前途不是九二共識，憲法第二條很清楚，中華民國的主權屬於國民全體，至於九二共識是否為過期牛奶不做過多的評論，就看國民如何選擇。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳也表示，2019年1月中國領導人習近平的《告台灣人民同胞書》就提到沒有九二共識，只有中國，所以經過時間跟歷史淬鍊，還有民主和非民主發展下，台灣人民非常清楚，九二共識在台灣只剩下口號，是對深藍號召用的，是一個沒有未來的政策的口號，侯友宜應該跟美方講明白，台灣是不是一個主權獨立的國家，而不是講了一堆口號，不要因為訪美只要不扣分回來台灣就好了。

莊瑞雄也提到，侯友宜對於兩岸走向，還是深深體會到馬前總統對於傳統社會有很深的招喚能力，侯友宜九二共識主張是否為過期牛奶，兩岸之間要不要用牛奶解釋，大家是否能接受，想想看牛奶放了31年聽了都覺得可怕。

莊瑞雄表示，從過去民進黨上台到現在民進黨總統參選人賴清德四大支柱主張，還有蔡總統2021年提出凝聚團結共識的四個堅持，對照四大支柱兩岸之間是和平，民進黨堅持自由民主，賴清德提到強化國防的能力，中華民國的前途不是九二共識，憲法第二條很清楚，中華民國的主權屬於國民全體。

劉世芳也指出，侯友宜對有關台灣和中國大陸關係，提出「負責任的利害關係人」，侯友宜可以說清楚講明白，敢不敢跟美國官員說中華民國是主權獨立國家？台灣主權不可能讓步，我們跟美國和印太國家成為聯防曲線，可以對抗中國海權擴張，才能保住2300萬人在民主自由憲政體制下完成總統大選，現在不是要選中華人民共和國的領導人，所以要跟美國的朋友講清楚說明白。

莊瑞雄說，到底有沒有九二共識存在？憲法找不到九二共識，反而第二條找到主權在民，侯友宜主張很清楚，就是跟馬前總統一樣，但侯友宜為了總統選舉，卻把過去不碰的主張，屈服在馬前總統意志底下，台灣民眾無法接受，國民黨很清楚過去對共產黨的協議，民進黨認為遵循全國台灣人民意志才是重點，不要把30幾年前的共識拿出來看，到底民眾埋不埋單，連我們都很懷疑。