大陸科考隊首次應用SAR現場觀測北冰洋海冰。（大陸央視）

大陸科考隊首次應用SAR現場觀測北冰洋海冰。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端20日報導，中國第13次北冰洋科考「雪龍2」號科考破冰船已在返航途中，此次考察隊其中一項重要任務，是尋找合適的海冰區域，建立起長期冰站，首次應用合成孔徑雷達（SAR）現場觀測北冰洋海冰等多項科考專案也首次在北冰洋展開。

據瞭解，極地破冰船按破冰能力強弱被畫分多個等級。像「雪龍2」號就屬於中型破冰船中破冰能力最強的，可以連續破1.5米的冰加0.2米的積雪。

對海冰與船體碰撞的進一步研究，有助於揭示破冰船衝撞破冰過程中冰載荷的形成機理，未來將有助於進一步優化極地海洋工程結構設計，以及破冰船破冰能力設計等。這次考察隊還首次應用合成孔徑雷達現場觀測北冰洋海冰。

中國第13次北冰洋科學考察隊隊員朱勇濤說：「我們這個項目，是要運用五個波段的合成孔徑雷達，做一個集成測試的平台，對海冰進行微波遙感的觀測，目的是想找出哪個波段適合北極海冰參數的觀測。」

合成孔徑雷達是一種主動發射微波信號，利用接收到的反射資訊對地物進行成像的雷達。它不受白天黑夜的影響，能穿雲透霧，可以搭載在衛星、高空飛艇、有人機或無人機上，對天空、地面、海面目標進行大範圍、全天時、全天候的觀測，能廣泛應用在農業、林業、水利、測繪、減災等方面。

朱勇濤指出，設備登船後，順利完成了「天-空-地-船」一體化多模式大型綜合現場觀測試驗平台的搭建、集成和測試工作。進入冰區後，利用這個平台，在船舶走航和機載方式下，分別獲取了5個和3個頻段不同入射角的海冰雷達觀測原始數據。

朱勇濤表示，將對精細處理這些數據，形成北極海冰觀測SAR參數優化配置方案，為最終SAR的研製，奠定基礎。

在中國第13次北冰洋科學考察冰站作業期間，不少科考小組都在打冰芯。冰芯是取自冰層深處的芯，雖然看起來都一樣，但是裡面藏著不少奧祕。

專家稱，海冰冰芯採集是細、微觀尺度上進行海冰研究最重要的手段之一，因為它契合了海冰內部科學屬性的分布和變化特點，而且具有非常便利和簡單的操作性。

中國第13次北冰洋科學考察隊海冰組組長林龍表示，海冰垂向的生長和融化，就跟樹的年輪一樣，一層一層。這樣通過不同層位的觀測，就可以獲得海冰內部的物理、生物、化學等各種資訊分布和變化特點。冰芯採樣對不同學科之間，都具有非常重要的研究價值。