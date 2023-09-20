擁有「翡翠騎士」稱號的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部受邀參加今年國慶演出，國慶登場前，「翡翠騎士」將於10月8日在高雄港七號碼頭舉辦首次海外公演，參加公演的3所高雄高中職學生最近加緊排練並勤練日文，期待台日4校音樂交流。

為了迎接「翡翠騎士」首次海外公演，並讓台日交流更加深入，高市府特別邀請高雄女中、樹德家商以及高雄高商與日本高校音樂交流。近日高雄3校學生已開始積極排練，甚至勤練日文問候語，期待能展現熱情，與日本朋友共度難得時光。

參與此次台日學生交流的高雄高商、樹德家商和高雄女中團隊均有豐富演出經驗，且在各式比賽中也多次獲獎。高雄3校學生得知即將與日本翡翠騎士交流，大家都充滿期待，也對日本學生的樂器吹奏表現、行進動線深感敬佩，大家也都吸當珍惜這次互動交流機會，希望把握這場台日交流相互學習。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，藉由「翡翠騎士」來高雄表演的難得機會，邀請高雄3所高中職學校學生共同參與交流，期盼藉由台日4校間的互動，讓日本學生體會高雄學子的熱情，搭起青年世代間友誼的橋樑，進一步深化台日情誼。