前農業部長陳吉仲昨日晚間辭去部長職務，試圖平息民眾對進口蛋爭議怒火。國民黨台北市議員李彥秀今天於臉書貼文寫道，社會並非責難農業部進口雞蛋政策，而是質疑進口過程管理疏失，更提出審計部報告打臉陳吉仲缺蛋「只是禽流感不是人禍」說法，痛批陳「見得到自己的陽光，卻看不見人民對食安危機的恐慌？」

李彥秀表示，陳吉仲昨天在記者會上不斷強調進口政策沒有錯，但民眾質疑的是雞蛋進口管理督導的失職失能，讓整件事從官商關係燒成全國性食安危機。她說，若無在野、民間及媒體監督，巴西蛋保存期限誤標、5400萬顆進口蛋過期及進口蛋混入國產蛋液且被孩童食用等問題，如何能被揭露。

李彥秀譴責農業部對食安危機需要負完全負責，並提出2022年審計部報告指出，農委會對雞蛋生產數據調查不精準、調查資訊與實際產量存在時間落差且正確性也存疑，導致產銷預警機制及各項調節措施失靈，更點出缺但問題直到今年3月，缺蛋問題問題延燒1年多仍未解決。

李彥秀進一步表示，審計部也指出輔導設置蛋品產製銷冷鏈設備計畫未達成目標，要求農委會檢討改善，打臉農業部不斷強調的「完整冷鏈可以讓進口蛋保存延長」。她說，客觀報告絕不是陳口中的抹黑，因此無論從缺蛋、準確調查、完善冷鏈與進口管理等，農業部與陳吉仲都有重大失職。