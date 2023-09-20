2023年國慶籌備委員會訂於9月25日至28日、10月6日至7日、9日，在總統府前及周邊道路實施參演單位夜（晝）間劃線作業，另9月29日至10月11日執行光雕投影等活動，北市警方為維護各項活動及工程施作時交通安全，實施相關道路交通管制，時間及範圍如下（視狀況提前或延後）：
（一）國慶夜校
一、管制時間：
1.9月25日（星期一）23時至翌日4時。
2.9月27日（星期三）23時至翌日4時。
3.10月6日（星期五）22時至翌日4時。
4.10月9日（星期一）10時至12時。
二、管制範圍：博愛路（不含）以東，沅陵街、襄陽路（均不含）以南，公園路（不含）以西，愛國西路（不含）以北等，所圍區域。
三、管制原則：禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。
（二）國慶光雕投影展
一、管制時間：9月29日0時至10月11日6時。
二、管制範圍：凱達格蘭大道(重慶南路至懷寧街路段)。
三、管制原則：禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。
北市警交通大隊呼籲，請駕駛人注意相關時地，可收聽警察廣播電台路況報導，並提前改道，管制區周邊勿任意違規停車，遵守員警指揮疏導，避免造成管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
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