進口蛋爭議持續延燒，近日食品大廠義美食品也被爆出使用了巴西蛋，後該公司發聲明，稱進口蛋只用在條狀蛋糕。對此，媒體人黃揚明發現，義美食品在聲明中稱「8月中旬國內缺蛋」，直呼該公司「是不是又說了什麼不能說的秘密」？

義美食品昨（19）日在臉書發聲明指出，工廠因8月中旬國內缺蛋，所以直接向中央畜產會購買6批進口蛋，並強調，在購買進口蛋之前，都會經過「食品安全研究所」，做農藥、動物用藥檢驗，合格後才會購買，而購買之進口蛋，則使用於條裝蛋糕生產。義美食品也呼籲，各單位應儘速查明進口雞蛋爭議真相，農政單位也應儘速解決缺蛋問題。

黃揚明昨在臉書發文表示，義美食品「是不是又說了什麼不能說的秘密？」因為在當時，農業部曾指出，全台雞蛋供應無虞。許多網友也留言表示，「一個接一個，謊言圓謊言，看還能扯多久」、「一下缺一下不缺，搞到我好亂啊」、「不是沒缺蛋嗎？這下要被出征了」、「跟政府買的還無法信任…那到底是誰的問題啊」、「要被查水表了」。