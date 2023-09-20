致茂股價8月底觸及305元新高後震盪拉回，昨（19）日下探253.5元的1個月低點，今（20）日開低後在買盤敲進下翻紅走揚3.92％至265元，早盤維持逾3％漲幅，表現強於大盤。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今合計賣超326張。

致茂2023年上半年合併營收88.04億元、年減5.67％，為同期第三高。營業利益24億元、年增8.95％，毛利率61.51％、營益率27.27％，均創同期新高。惟因業外收益年減達76.46％，歸屬母公司稅後淨利19.55億元、年減22.18％，每股盈餘4.65元，仍雙創同期第三高。

致茂8月自結合併營收18.75億元，較7月13.14億元成長達42.65％、較去年同期23.11億元減少18.87％，創近10月高點、改寫同期次高。累計前8月合併營收119.94億元，較去年同期137.01億元減少12.46％，仍創同期次高。

致茂董事長暨總經理黃欽明日前法說時指出，由於中國大陸電動車市場展開重整淘汰影響，預期需求預期至第四季動能才會復甦，使量測及自動化檢測設備下半年營收成長動能將趨緩，預期將較上半年下滑，但已排程的電動車電池專案仍將陸續出貨。

而受惠AI相關及高速運算（HPC）應用增加，帶動半導體系統級測試設備需求，致茂將配合客戶需求陸續出貨，儘管中國大陸需求仍疲，但對歐美日及東南亞市場維持樂觀看待，預期半導體／Photonics測試解決方案表現將優於上半年。

投顧法人看好致茂第三季合併營收季增達51％、持平去年同期，稅後淨利同步季增達54％、年減約9％，每股盈餘約3.7元。全年合併營收估小減2％、稅後淨利小減4％，每股盈餘約11.5元，營運雖小幅衰退，表現仍優於整體產業。

展望2024年，隨著產業庫存調整告一段落，投顧法人看好致茂半導體測試恢復雙位數成長，配合量測自動化業務維持雙位數成長，可望帶動整體營運恢復成長，營收及獲利分別年增1成及2成，雖因本益比合理而維持「中立」評等，但目標價自280元調升至300元。