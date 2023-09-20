若從利率交換市場來觀察，樂見最慢明年3月前，日本能不再實施短期負利率的，比再放寬當地10年期公債殖利率震盪幅度的還要多。繼去年12月之後，日本央行7月底再度鬆綁對YCC的限制，允許上限從0.5%增至1%。

目前，日圓兩年期隔夜交換指數的選擇權隱含波動率，與10年期的相對應指標相比，是出現上升的現象。日本央行對YCC新政策的上限，還是比二級交易市場內的殖利率要高出30個基本點，故再放寬上限的可能性，比不再實施負利率的機率更小。

分析師坦言，其實日本的10年期YCC政策已經形同虛設。一旦日本不再是負利率，短期的投報率可望比長期的要大很多。另外，日本央行會不會升息，薪資有沒有實質地成長也是觀察重點之一。

若有這麼一天，日本央行能摘掉全球最後一個實施負利率國家的封號，屆時，金融市場可能會出現不少重大的改變。例如，一直孱弱的日圓可望走升，銀行業者獲利可期下，股價應該也會不一樣。但對其它產業來說，借錢成本也將會增加，營運壓力也會加重等。

根據統計，從日本上一次既定政策利率在7月底舉行後迄今，兩個月還不到，日圓兌美元又貶值6%左右。由於日本與海外其它經濟體之間的利率差距頗大，故不少退休金、保險以及對沖基金等資產管理業者還是看空日圓。

20日早盤，日圓兌一美元在147.69至147.87價位狹幅游走。由於150可能是日本政府再次公開阻貶的關鍵參考，美國財長葉倫於美東時間19日也表示，了解日圓匯價再次波動過於劇烈時，日本可能會進場干預的行為，但不是企圖要把匯價鎖在特定的價位。