阿根廷通膨讓物價不斷創新高，生活苦不堪言，卻掀起其他國家民眾跨國旅遊撿便宜風潮，但這樣的觀光購物現象卻導致他國在地消費減少，引發商家蕭條、失業率攀升。

阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）日前說，國內8月通膨率年增124.4%，月增12.4%，創逾20年來最高單月增幅。物價上漲及貨幣波動的經濟，國民難以維持生計。

就在阿根廷民眾愈來愈不敢出門購物的時候，鄰近國家烏拉圭和智利民眾卻掀起「跨國購物旅遊」。阿根廷超市之旅近年成為新興觀光勝地，阿根廷體育和觀光部也公布今年8月有超過逾50萬名外國旅客入境阿根廷。

中央社記者實際走訪位於智利與阿根廷巴塔哥尼亞地區（Patagonia）福塔雷烏富（Futaleufú）關口的公路，發現一早就有不斷湧進、掛著智利車牌的車輛，停在阿根廷超市門口，許多遊客忙著搬運電器用品放入車上。

距離烏拉圭最近的阿根廷陸地邊境恩特里奧斯（Entre Rios）的瓜萊瓜伊丘（Gualeguaych），隨處可見烏拉圭車牌，每當週末或長假時，阿根廷超市和餐廳幾乎人山人海，烏國民眾不管路途距離，都要到此跨國一遊。

這樣的消費行為樣態，如同阿根廷2018年經濟能力惡化前，許多阿國民眾的休假行程，帶著阿根廷披索或美金去到智利、烏拉圭採買國際品牌衣物或者3C電器用品。

如今風水輪流轉，烏拉圭和智利不再接受阿根廷披索，匯率版上直接顯示空白。而烏拉圭民眾因匯率差距赴阿根廷採買食品和必需品的現象，讓烏拉圭在地企業商家營業所得大幅降低，也引發烏拉圭總統打出折扣政策，包括降低烏拉圭沿河商家稅收和更高的燃油價格優惠。

路透社18日報導，近年來烏拉圭披索明顯穩定，通膨率為20年來最低，相對生活成本負擔也提升，據8月份數據顯示，相較牛肉產品，烏拉圭與智利每公斤牛肉售價比阿根廷貴了3成。

任職烏拉圭電力公司的倫索（Renzo）說，一個月內會與太太開車到阿根廷補貨採買，受限每個人可帶回烏拉圭的購物金額，他們通常會購買生活乾糧和平價服飾，包括食用油、咖啡膠囊、麵包和餅乾，他說以同樣美金消費，在阿根廷可以買到在烏拉圭3倍的生活用品量，「只有在阿根廷，烏拉圭披索才有價值」。

阿根廷金融日報（Ambito Financiero）報導，匯差購物潮造成烏拉圭薩爾托（Salto）、黑河（Río Negro）和白三杜（Paysandu）成為前3高失業省分，這些地方都緊鄰阿根廷邊境，當地居民因地利之便，將收入帶到阿根廷消費，烏拉圭藥局老闆比亞（María del Carmen Villar）說，這下不得不裁員，讓員工去領失業補助。

根據烏拉圭發展研究中心（CDP）調查，預估今年烏拉圭民眾在阿根廷的消費支出約10億美元（約新台幣320億元），相當於烏拉圭全國GDP的1個百分點。

阿根廷民眾對此現象多半感到無奈，認為跨國購買潮無法拯救通膨危機，雖然匯差消費有助商家生存，卻也影響了鄰國當地經濟問題。