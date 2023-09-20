22歲男星劉志宏早年參加TF家族冬令營成為練習生出道，曾演過《北京遇上西雅圖之不二情書》，但他2016年離開演藝圈，被稱為「TFBOY第4人」，昨(19日)他閃電宣布結婚領證，沒公開新娘長相，今凌晨他發文回槓網友，表示不是炒新聞想復出，另外有人問他為何這麼年輕就結婚？他表示老婆就像是小孩不肯放棄的那顆糖，所以才決定領證對她負責，開玩笑說：「我選擇了跟她結婚！讓她陪我玩遊戲！哼哼」。

劉志宏早年以練習生身分出道，曾和王源主持節目，2016年宣布引退的他，2018年一度復出客串徐嬌和王子（邱勝翊）主演的電影《畢業旅行笑翻天》，後來則沒有任何作品。昨劉志宏閃電宣布「已婚」，但用貼圖遮住妻子的臉，昨他回應網友惡評，直言無意藉此復出，也沒有傻到等人老了、需要P圖才復出賺錢，只是因為結婚畢竟是件喜事，才公開告訴大眾。

劉志宏說自己淡出演藝圈、潛水的時光很少上網碰手機，平時都在玩遊戲，直到遇到老婆讓他生活改變重心，「直到有人開始跟我拌嘴，讓我生氣，讓我打遊戲打到一半去找她，讓我看番看到一半去幫她做事，但就算再怎麼生氣也不捨得就這樣讓她離開」，所以才決定結婚。

最後，劉志宏說結婚沒那麼複雜，因為兩人早就說好要約定終身，所以才決定領證，他明白這件事對大多數人看來不可思議，但其實就是因為他已經認定對方是未來的唯一，所以不想等太久，滿可以結婚的年紀就去辦領證，引來他過去的粉絲回應：「還是那個臭屁小孩兒的語氣，真好，請一定要幸福下去」、「我能小心翼翼的問你個問題嗎？你辦婚禮的時候能邀請我去擁抱嗎」、「幸福就好，看到你幸福，十幾歲的我會很開心的」。