蔡英文總統今天上午接見「第26屆全球熱愛生命獎章」得主暨家屬，期盼這些對生命充滿熱情的故事，可以傳遞給更多人，為社會帶來啟發和能量；並一起繼續努力，延續周大觀小朋友的精神，將勇氣、希望和愛傳遞到世界各個角落。

蔡英文致詞時感謝周大觀文教基金會，每年都舉辦這個非常有意義的活動，也期待這些對生命充滿熱情的故事，可以傳遞給更多人，為社會帶來啟發和能量。像是今年的21位得主，突破了許多困難和限制，不僅創造個人的成就，他們所提倡的理念，也為自己的國家社會帶來改變。

她一一點名，來自索馬利蘭的埃德娜·阿丹·伊斯梅爾（Edna Adan Ismail），本身歷經政治迫害及病痛，但是她以無比的意志力，成為非洲第一位合格的助產士，也創建現代化的醫院，破除許多習俗迷思，更致力降低產婦及兒童的死亡率，改變了許多人的命運。

來自澳洲的瑪德琳·斯圖亞特，是全球第一位唐氏症模特兒，也創造了自己的服裝品牌以及舞蹈學校，更在國際時裝秀中發光發熱。她的熱情及行動力，突破了世俗對美的框架和限制。

來自薩爾瓦多的大衛·雷耶斯，創辦非營利組織，鼓勵更多身心障礙人士就學、就醫。身為國會議員的他，也積極推動國際身心障礙者權利公約國內立法化，來保障身障者的權益，是拉丁美洲身障人權運動的重要先驅。

來自印度的賈內許‧維薩拜·巴萊亞，是侏儒症患者，曾經因為身高問題，無法就讀醫學院。他的高中恩師積極協助，聘請人權律師，終於一路上訴到印度最高法院，承認了他的就學權益。他立志要當最矮的醫師，醫治最窮的病人，打破歧視與偏見的過程，鼓舞了許許多多的人。

來自日本的末近功也，克服了心智障礙，獲得許多鋼琴比賽的重要獎項，也和母親共同開設鋼琴教室，協助許多身心障礙朋友，在音樂中找到一片天地。

蔡英文感謝大家遠道而來，和我們分享人生故事和獲獎的榮耀。她說，今天現場來自海內外，每一位得主的故事都令人非常敬佩。就如同當年周大觀小朋友的生命故事，是一個擁有非凡勇氣的愛的故事，大家也用勇敢、積極、樂觀的態度，克服生命的各種挑戰，開創不凡的成就。

她也期許大家一起繼續努力，延續周大觀的精神，把勇氣、希望和愛，傳遞到世界各個角落。