【全程字幕】陳吉仲請辭部長一走了之 朱立倫酸賴清德「躲起來」：一定要追究到底 @ChinaTimes ​

農業部長陳吉仲請辭獲准，國民黨主席朱立倫今（20）日痛批，食安問題引起全民怒火，副總統賴清德、行政院和綠營民代全不見了，陳吉仲應該下台，但最重要是民進黨要負起責任，把所有事情查清楚，追究誰讓全民吃到品質有問題的蛋。

朱立倫表示，民眾最在乎的是吃得安全食安的問題，大家可以感受到，從缺蛋到買貴蛋，到現在變成壞蛋，變成品質不好或過期的蛋，才引起全民的怒火，所以這次包括媒體、藍營民代及各縣市政府，發揮團隊的力量為民眾把關；但在過程中，非常遺憾的，賴清德主席賴副總統不見了，行政院也不見了，綠營的民代全部躲起來了，不知道他們每天是不是都是吃好蛋，然後讓民眾吃過期或是變質的蛋，這才是所有民眾怒火的來源。

朱立倫說，陳吉仲應該下台，但更重要的是，民進黨要負起這個責任，要把所有的事情查清楚，而且一定要追究到底，誰讓我們的孩子們、誰讓全民吃到這些過期或是標示不明或是品質有問題的蛋，這才是最嚴重的問題。