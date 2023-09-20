微軟ChatGPT退潮，市場盛傳微軟下修輝達（NVIDIA）H100高階晶片訂單，隨拉貨放緩，台系AI鏈全倒，緯創跌破百元，廣達也挫1.57％收219元。分析師指出，市場過度重視AI產業，當前股價正在反映需求放緩或重複下單的利空，後續將看新世代AI PC發表進程，且若當周高點順利越過前高，AI股趨勢才有望翻多。

熱銷大半年的NVIDIA H100顯卡，近期傳出市場飽和的消息，外媒報導，生成式AI運算市場對H100的需求已近飽和，很難再看到客戶瘋狂下單的狀況，尤其ChatGPT熱潮漸褪，投資方微軟也下修H100晶片訂單，加上NVIDIA創辦人黃仁勳賣股，導致NVIDIA半個多來月股價下跌10％。

摩爾投顧分析師蔡正華指出，空方取得主導權後，目前進一步擴大優勢，大盤雖以8月中旬低點16264點及9月中旬低點16398點建構W底，但隨後行情迅速以中長黑回到頸線下方，變成假突破，除大盤變成整理格局，季線轉為壓力，下檔支撐則看半年線16489點附近。

台積電推遲ASML等先進設備，加上傳出微軟砍輝達訂單，市場自然對於整體科技業，特別是當紅的AI產業存在疑慮，AI伺服器供應鏈首當其衝，現階段要觀察處於下跌階段的AI股是否續增，不僅廣達、仁寶、技嘉、緯創、英業達等股價頻頻探底，如散熱、電源供應器、機殼股價也多呈下跌整理，顯見買盤觀望。

由於市場過度重視AI產業，許多數字都已推估到2024年，需求放緩或重複下單早已被納入考量，此時AI股的股價走勢就是反映這些負面利空，當前若AI股若要尋求反攻，未來1年內陸續推出的新世代AI PC將扮演關鍵角色，必須當周高點越過前1周高點且收在高點，AI股趨勢才能翻多。

但蔡正華也指，著去年庫存去化後，部分產業觸底回溫，特別是PC/NB產業，而近日蘋果新機預購表現佳，華為新機預購也超乎預期，市場也開始期待手機產業能夠觸底回升，對PC及手機市場情緒轉趨樂觀，造就了新一輪的強勢股。

從盤面來看，多檔老牌電子股皆在這波走強，如PCB廠華通昨（19）日盤中再創新高，本波漲逾30%，也帶動定穎、瀚宇博、精成科、燿華、楠梓電等其他PCB股，還有聯發科、信驊、矽創、敦泰、瑞鼎、通嘉、致新、矽統等IC設計。

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