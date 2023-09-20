彰化縣政府表示，已啟動跨局處聯合稽查，從學校及廠商端全面清查，包括食材產地來源、進貨資料及具有標章情形等，並要求老人供餐及校園午餐全面使用國產蛋品。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

曹嘉豪強調，既然中央政府無法公開透明的幫民眾把關「壞蛋」，只能要求地方政府自立自強，全力防堵拒絕食用進口蛋。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲為止血請辭確定，彰化縣議員曹嘉豪就在臉書發文表示，「混蛋走了壞蛋還在」，暗指陳吉仲拍拍屁股走人，留下爛攤子，曹說民眾在乎的是剩下的雞蛋何去何從，進口蛋流向是否真正公開透明，還是農業部仍隱藏「未爆蛋」等待挖掘。

國內缺蛋問題一直到超思進口蛋，到後來進口蛋有效期限標示不實，過期蛋品流入市面等爭議，造成食安破洞，農業部部長陳吉仲連日解釋仍無法平息輿論與民眾怒火，昨天深夜請辭行政院今獲准，不過留下的爛攤子如何解決，引發討論。

「混蛋走了壞蛋還在」彰化縣議員曹嘉豪表示，不是請辭就沒事了，想用請辭來模糊焦點，陳吉仲早就該走的，問題是剩下的「壞蛋」還在，這些有問題的蛋是否流入市面、包括營養午餐、老人共餐，或甚至逼軍人吞下肚，這些都是「未爆蛋」。

曹嘉豪提到，陳吉仲帶頭引發一連串的混蛋風波，如今紙保不住火了才假裝很可憐的下台，這也讓民眾對於農業部這塊招牌產生嚴重的不信任，未來不管誰上任擔任農業部長，都無法獲得民眾信賴。

曹嘉豪強調，既然中央政府無法公開透明的幫民眾把關「壞蛋」，只能要求地方政府自立自強，全力防堵拒絕食用進口蛋，將要求縣府全面稽查，包括食材來源、進貨等全面把關，避免民眾吃到壞蛋。

彰化縣政府表示，已啟動跨局處聯合稽查，從學校及廠商端全面清查，包括食材產地來源、進貨資料及標章情形等，縣內老人供餐及校園午餐依約全面使用國產蛋品，若發現有假冒、混充或登載不實等違反國產可溯源生鮮食材獎勵金規定者，將追回獎勵金，並依契約記點處分罰款。