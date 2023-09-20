陸軍航特部特為本周日（24日）開放新竹縣湖口營區，將AH-64阿帕契直升機彩繪「低視度虎斑鯊嘴」，軍事迷頗為引頸期盼，19日卻一度傳出取消展出塗裝，事件峰迴路轉，在國防部長邱國正核定下，將塗裝鯊魚嘴「白牙過亮」問題改善後又能如規畫展出。臉書軍事粉專「IDF經國號」透露，其實早在台北航太展時，「銳鳶二型無人機」尾翼上原有的中華民國國旗彩繪，就於展前「被塗銷」。

「IDF經國號」發文表示，大多數人可能沒注意到，在台北航太展上展示的「銳鳶二型無人機」，其尾翼上原有中華民國國旗彩繪，無論是在3月的記者會或實際試飛時都還保留，但卻在展前由於不明原因，在「長官指導」之下被要求塗銷，經詢問現場中科院人員，他們也只有滿臉不解與失望。

阿帕契翻版？航太展銳鳶二型無人機「國旗」彩繪遭塗銷惹議。(臉書粉專IDF經國號提供)

阿帕契翻版？航太展銳鳶二型無人機「國旗」彩繪遭塗銷惹議。(臉書粉專IDF經國號提供)

對於在自家展示的飛機居然不能彩繪國旗，「IDF經國號」直言此舉令人匪夷所思，「長官對這種能增加士氣信心的作法不以為然，甚至要求塗銷，連國旗這麼簡單又不具爭議性的圖騰都被要求塗掉」，也因此該粉專認為，這次阿帕契「虎斑鯊嘴」彩繪被塗銷並不意外。

「銳鳶二型無人機」是中科院與經緯航太公司合力推出的最新力作，滯空時間可達16小時，導控距離達300公里，酬載光學／紅外線及海搜雷達及船舶識別系統，為遠距長航時的海搜無人機，並結合人工智慧，達成高效能海域情監偵任務。