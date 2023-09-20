香港資深男星秦沛（本名：姜昌年）的兒子姜文杰，近年來跟隨父親腳步踏入演藝圈，除演員、主持人身分外，2010年與妹妹合組「Benji and Lesley 姜氏兄妹」於《超級巨聲》出道；不過日前他卻因重感冒送醫，經診斷發現聽力受損。

根據港媒《東網》報導，姜文杰近日患重感冒入院，卻意外診斷出耳膜神經因遭病毒攻擊受損，以及掌管平衡受損「耳石移錯位」，至於是否永遠失去聽力，姜文杰表示，還不清楚，但自己會努力面對，「這個怪病其實影響到很多人，不是只有我，所以大家都要小心防範！及早接受治療，才不會錯過黃金時間」。

事後，他也在社群上發文還原當天送醫過程，他表示，16日凌晨突然左耳失聰，嚴重頭暈不適，叫救護車到醫院，過程中還吐了兩大袋，經腦部電腦掃描才發現是耳膜神經受損，加上耳石移錯位，而他的情形比一般個案嚴重，左耳聽力僅剩15%，甚至聽不到高頻聲音。

秦文杰表示，頭暈狀況可能會持續一段日子，加上類固醇影響，近日都難以入睡，但他仍感謝每一位私訊他、關心他的網友、親朋好友，以及醫護人員的照顧，大家給他的正能量，陪伴撐過最可怕的時光。