進口蛋問題延燒，桃園市衛生局昨天展開聯合稽查，首批至好好物流桃園倉、全日物流桃園觀音倉做稽查，今天則赴逢泰企業桃園倉稽查中。市議員凌濤爆料農業部、食藥署昨晚突然到未公開的蛋品廠，質疑偷偷摸摸有問題。對此衛生局回應，農業部回應是針對有進口蛋的工廠做輔導，檢視標籤是否正確等，市府目前主力則放在稽查、追查逾期進口蛋。

衛生局昨天在好好物流桃園倉、全日物流桃園觀音倉發現有14批、高達149萬2200顆進口蛋即期出庫，距離效期日僅剩7天內，已出貨給6縣市共10家蛋品商，後續可能會有逾期的情形，將持續追查其流向，替民眾的食安把關，稽查人員今天則到逢泰企業桃園倉稽查中，晚點會公布稽查結果。

凌濤早上發文批評農業部昨晚偷偷摸摸到未公開蛋廠、自稱使用非巴西進口蛋的下游廠商「立群蛋品」，未通知市府單位，質疑其中是否有貓膩。衛生局食品檢驗科長薛惠文回應，中央的確沒有告知地方政府，不過據了解中央是來輔導蛋品廠商做好標示、確保品質等，昨晚除了到龍潭的立群蛋品以外，還有到大溪區維仕捷食品公司，與市府的聯合稽查不同。