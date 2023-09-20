民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。（民眾黨團提供／楊亞璇台北傳真）

農業部專案進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲昨晚請辭獲准。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評陳吉仲藐視國會，其實就是為民進黨總統參選人賴清德的選情來止血，但陳吉仲個人的去留，比不上人民關心的食品安全與雞蛋的流向來得更重要，昨天陳吉仲只到民進黨團說明，他要求農業部明天下午4點前到民眾黨團說明。

邱臣遠說，陳吉仲的請辭大戲看起來雖然落幕，但是可以明確看到，在周五立法院專案報告前夕請辭，行政院長陳建仁院長火速批准，生效日還是明天，這個標準的黨意凌駕民意，迴避民意的監督、藐視國會的最佳典範。

邱臣遠指出，這次雞蛋的爭議很簡單的三個重點，第一，有沒有圖利特定廠商、超思的問題說法前後不一，第二，在產銷調節上有沒有失控，為什麼會有5000多萬顆蛋放到過期？第三，對於後續食安發生的疑義造成民眾的恐慌，造成中小企業、傳統商家、團膳業者或是國軍人人自危，這就是為什麼現在民怨這麼深的原因。

邱臣遠強調，陳吉仲、林聰賢個人的去留並不是大家最關心，甚至是民進黨內的新潮流跟英系的派系內鬥，這也不是大家最關心，但是一切都政治化，選擇在這時候火速批准，迴避立法院的監督，其實就是為賴清德的選情來止血，這不是切割，什麼是切割？

邱臣遠炮轟，陳吉仲還講得像英雄一樣，昨天說為了社會的紛擾而道歉，「你有為了造成食品安全的疑慮道歉嗎，你有把這些相關採購的流程合約，對巴西的過程公開透明嗎？有為了產銷調節失控，你要扮演上帝之手道歉嗎？」該道歉的不道歉，搞得好像悲劇英雄一樣，這個是人民可以接受的嗎？

邱臣遠重申，陳吉仲個人的去留，比不上人民關心的食品安全與雞蛋的流向來得更重要，還是必須要把相關雞蛋流向，有沒有造成食安的疑慮，剛剛講到三個重點，陳建仁周五還是必須向國會說清楚講明白。

邱臣遠說，再來，昨天陳吉仲大陣仗到民進黨團跟總召柯建銘及幹部報告專案情形，現在立法院是只有民進黨黨團嗎？其他在野黨團沒有代表民意嗎？

邱臣遠表示，有鑑於此，昨天民眾黨在下午陳吉仲還沒請辭之前，已經正式發文給農業部，要求明天下午4點前，農業部長必須來說明，但很快的陳吉仲請辭，不管請不請辭，農業部不可能因為陳吉仲一個人停止運作，要求農業部，不管是代理部長還是相關次長，必須來民眾黨團說明，來為周五的專案報告解釋。