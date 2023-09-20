新北市議會民進黨黨團今（20）日召開記者會，針對天下雜誌公布2023縣市首長施政滿意度調查，新北市長侯友宜名次從去年第9名到今年退步到倒數第4名，批侯「天天往外跑 滿意度吊車尾」；國民黨團副書記長江怡臻則回擊，民進黨過往的五星市長鄭文燦和林智堅雙雙陷入論文爭議，民眾又該如何看待？

黨團總召鄭宇恩表示，侯友宜無心市政，天天往外跑，導致市政螺絲大鬆，拿全國倒數的成績並不意外。鄭宇恩並舉8月2日卡努颱風造成新北7千多戶停電，侯卻在日本出訪、同月11日午後雷雨造成新北多處淹水，但他在大甲鎮瀾宮拜訪顏清標，對新北災情置若罔顧。

鄭宇恩也批評，侯友宜提出的政見也是不斷打臉自己，重啟核一、核二、核三的政見背棄對新北市民的承諾；拒絕敬老卡開放多元使用，卻提出長照醫療政見。鄭更直指，3月民政局曾說，議會休會期間要安排侯展開行動治理與里長對話，但下個會期即將開議，還有半數以上里長等不到市長，「新北里長要見到新北市長，比南投里長要見到新北市長還難。」

副總召張維倩也舉貢寮海洋音樂祭先宣布停辦又改口續辦的例子，批評侯執政失能，決策反覆無常；幹事長卓冠廷則痛批「不把市民放眼裡，亞軍三年變墊底」，不僅施政滿意度嚴重退步，縣市總競爭力也是全國墊底，等於民意和專業雙輸，而這次調查的倒數3名全是新任首長，唯獨新北市侯友宜是高票連任的市長。

綠營黨團其他議員也列舉教育、工程建設、社福、治安等各項缺失，批評侯友宜去選總統後，整天都在搞政治鬥爭，但市民滿意度、幸福感雙雙下降，且宣布參選後提出的政見都在自打嘴巴，突顯其缺乏民主素養、治理能力與國際觀。

對於綠營鋪天蓋地的批評，國民黨團副書記長江怡臻則是回應並提出反擊，她指出，施政相關眾多評比，無論成績如何，市府團隊務必虛心面對；然而過往的五星市長鄭文燦和林智堅，雙雙陷入論文爭議，進而道歉、退選，民眾又怎麼看待呢？

江怡臻說，侯友宜擔任8年副市長，現在是第二任市長，為新北付出10年以上，推動公共托育、捷運軌道建設、五股垃圾山、新北美術館等重大政策，相信民眾都看得到。