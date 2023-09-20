登革熱全國突破8000例病例，台南累計病例達7930例，連衛福部專家都南下坐鎮，藍營選將也吐槽說，台南市接連兩位任市長賴清德、黃偉哲都是哈佛公共衛生碩士，登革熱卻一發不可收拾。民進黨立委高嘉瑜在政論節目上說，黃偉哲自己是哈佛公衛碩士，也有賴清德傳承的治理經驗，「有時候就是應注意未注意而不注意…」但話沒說完就引起全場大笑，高嘉瑜自己也沒忍住笑出聲。高也強調，登革熱疫情嚴重，黃偉哲要負最大責任，向民眾說明清楚。

高嘉瑜19日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德擔任台南市長已經是7、8年前，要賴為現在登革熱疫情負責，有一點扯太遠，台南的地理環境有很多河川、水道，再加上積水容器，就容易滋生蚊子，對民眾的宣導也很重要。黃偉哲作為哈佛公衛學院碩士，應該在防堵登革熱方面是很專業，就宣導、環境清潔等問題，都要負起最大的責任，且登革熱宣導、清掃、預防都是每一屆的台南市長的大考驗。

主持人說，賴清德當年交棒給黃偉哲時，有傳承登革熱防疫的經驗，提醒黃要注意，怎麼還變成這樣？高嘉瑜則說，「有時候就是應注意未注意而不注意…」不過話還沒說完，就引起全場大笑，連高嘉瑜自己也沒忍住的笑出聲。同台的媒體人尚毅夫還吐槽，「是在講交通規則嗎？」

高嘉瑜隨後也強調，黃偉哲在登革熱疫情上，自己是哈佛公衛碩士，也有賴清德傳承的重要治理經驗，現在登革熱這麼嚴重，還是要向民眾說明清楚。