巴西總統魯拉今天在聯合國大會上警告世界領袖說，瓜地馬拉有爆發政變的風險，呼應了瓜國上個月大選後，美國對這個中美洲國家民主面臨風險的關切。

路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在聯合國大會上表示「瓜地馬拉有政變風險」，一旦發生將不利於在民主選舉中獲勝的一方順利就職。

魯拉在許多議題上不見得與美國同調，但在瓜地馬拉的看法上卻難得與華府一致。

主打反貪腐的「種子黨」（Semilla Party）總統候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）上個月贏得第二輪總統大選。不過檢方指控種子黨黨員登記文件有違規情事，並於上星期突襲搜查選務機構且打開原本有封條的票匭。

種子黨否認有任何違規事項。

美國常駐美洲國家組織（Organization of American States）大使莫拉（Francisco Mora）昨天呼籲瓜國當局停止各項針對選務官員和種子黨成員的「脅迫行動」，並稱這場突襲行動為「對法治的攻擊」。

即將卸任的瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今天則是在聯合國致詞時，批評選舉過程受到「不必要的外國干預」，並重申他在政權轉移的承諾。

賈麥岱說：「與我們今天在這個講台上聽到缺乏真相的情況恰恰相反，我將於（明年）1月14日憲法任期結束時，將權力移交給瓜地馬拉人民以多數主權意志選出的人。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120920