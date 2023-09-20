一名男網友日前在超商吃東西，目睹隔壁兩名小學生人手一支iPhone玩得很開心，讓他震驚，因為他工作到現在還是在用安卓機，感嘆現在小孩怎麼過這麼爽。對此，有網友指出原因，「觀念要改了，以前iPhone是精品沒錯，現在是平價品」，也有人認為有錢養小孩的人應該不差這一支手機。

原PO日前在PTT發文，為何現在的學生人手一支iPhone，回憶起自己學生時期，到高中才有手機，還是拿滑蓋式智障手機，但最近他坐在超商吃東西時，看到隔壁的小學生拿iPhone嚇到，連他旁邊的同學也是拿iPhone。不禁感嘆iPhone一支不便宜，他文組畢業的薪水根本不敢下手買iPhone，選擇用安卓機，「現在小朋友跟學生怎麼過得這麼爽，還沒開始賺錢就有iPhone拿，看起來也不是二手，還有看過有拿最新一代機種的！」

貼文曝光後，網友紛紛留言：「現在當寶貝養，會寵啊！」、「7年級過得超慘，但他們是7年級的小孩」、「iPhone都幾代了？很多是父母淘汰給小孩用的」、「現在爸媽幫小孩買必備好嗎」、「不用iPhone沒朋友啊」、「有錢養小孩的人應該不差這一支手機吧」。

有些網友則搖頭，「觀念要改了，以前iPhone是精品沒錯，現在是平價品」、「什麼年代了還覺得哀鳳高檔」、「最便宜哀鳳一支才一萬五，隨便也買得起還可以分24期」、「整新機一支不到一萬，是貴在哪？」、「這現象記得哀鳳5就很常見了吧」，還有人表示「買前幾代的CP值超高」、「 iPhone耐用、順啊！1支擋3年都不用換！」