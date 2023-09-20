立法委員江永昌今於立法院開記者會，將於本會期提出我國第一部虛擬資產專法；江永昌表示，希望能藉此法案雛形帶動產、官、學界完整討論，進而促成行政部門提出對案。江永昌提到，虛擬資產市場發展至今，據英國金融時報估計，全球市值已經超過一兆美元，顯見虛擬資產已具一定市場規模，不能輕忽、也足見台灣虛擬資產市場潛力。

江永昌指出，台灣既然有深厚的虛擬資產市場潛力、虛擬資產業者也蜂湧投入這個市場；除非政府認為虛擬資產業僅是曇花一現，未來勢必會消失，否則此時應為有效監理與發展，直球面對、將虛擬資產業者以專法正式納管。

江永昌表示，雖然現下仍難有完美，於諸如分級管理、業務分類、業務監理等各面向皆有百分百共識的版本，但先提出後若能獲各界的指教、修正，草案一定能變更好。

江永昌表示，這次所推出的草案是在律師、協會以及業者代表的協助下而完成的。為因應當前虛擬資產業界發展，以及遏止詐騙或不肖業者，草案將虛擬資產業定調為特許行業，必須要獲得主管機關的許可方能營業，還有12管理面向。

比特幣及虛擬通貨發展協會理事長林紘宇律師表示，過去2年來，協會持續推動成立公會，並代表多數業者奔走各大公、私部門，日前也完成虛擬通貨商業業別申請。未來區塊鏈產業發展與法制建構有重大關聯，協會將持續代表台灣各類型虛擬資產業者進行跨部門溝通，並致力平衡產業發展需求及政府監管要求。

江永昌表示，這部專法有3大目的，希望能強化虛擬資產業者的監管、降低虛擬資產業者合規成本並建構虛擬資產市場秩序，以及完善虛擬資產客戶權益保障。江永昌呼籲，本次提出虛擬資產交易及業務管理條例，希望能達到拋磚引玉的效果：既能帶動產官學界關於虛擬資產專法規範內容的討論，也能催促金管會儘速提出院版專法草案，讓各界都能加入討論，共同建構完善虛擬資產監理與發展法制。