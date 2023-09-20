農業部長陳吉仲雖請辭，超思爭議卻餘波未解，國民黨今召開記者會質疑，陳吉仲此時倉促請辭，是不是為躲避立院監督？甚至是看到賴清德民調下滑而「避仲救清」？陳吉仲下台卻不認錯，甚至把問題都推給「假消息」，然而從過去說「國內不缺蛋」，到如今進口蛋爭議百出，最大的假消息來源其實正是農業部，會中再度掛出「票投民進黨，就是支持陳吉仲」布條。

國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤質疑，民進黨食安擺爛，只顧賴清德選情？昨天他到桃園八德進口蛋倉儲現場，發現當桃園市府聯合稽查時，農業部跟食藥署通通沒派員，中央根本沒有動作。

凌濤說，今早他再度踢爆，中央明明在桃園公布三家蛋商，結果卻偷偷到桃園龍潭的立群蛋品去搜查，這間廠商不僅沒有在中央公布的流向裡面，民進黨政府還不通知地方衛生局，究竟在遮掩甚麼？請民進黨政府說清楚講明白！

凌濤強調，陳吉仲昨天開記者會說明，彷彿在說外界造謠抹黑，跟他完全沒關係，他非常站得住腳。如果站得住腳，為什麼「溜之大吉」？他也質疑，陳吉仲請辭丟爛攤，副總統暨民進黨總統候選人賴清德到現在還要默不吭聲多久？民進黨「趨吉避凶」，是因為賴清德的民調「被吉仲了嗎」？

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷指出，昨天記者會只看到陳吉仲欺騙民眾的專業、推卸責任的專業，卻沒看到任何對外界有關雞蛋流向、食安與圖利等質疑的回覆，難道是在詐騙嗎？陳吉仲即使道歉也不認錯，若沒有錯為何要匆忙在這時候請辭？立法院週五就要專案報告，他是不是要躲避監督、害怕上質詢台？這絕非負責任態度。

新北市立委參選人洪佳君表示，前閣揆蘇貞昌極力要保陳吉仲，他說所有都是不實消息。試問那麼多立委或地方民代到監察院具名舉報；陳吉仲說的進出口雞蛋時間點和出入境關稅資料完全兜不攏，難道這些是不實資訊？新北、桃園、台中昨展開跨縣市聯防稽查，因為千呼萬喚，農業部流向就是不給，逼地方政府自己去查，不外乎就是為民眾食安，難道這些也是汙衊、不實消息？