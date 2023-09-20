桃園市府20日針對稽查進口蛋赴議會專案報告，引發藍綠互槓，藍營高喊「中央黑箱、地方開箱、食品安全、不容妥協」，要求中央公布流向，別讓地方政府大海撈針，綠營則強調不肖業者該罰就罰，控藍將食安問題政治化、製造恐慌，一度群起拍桌阻發言，副議長李曉鐘連忙敲槌休息制止紛爭。

桃園市議會國民黨團會後開記者會，議員牛煦庭肯定桃園市長張善政第一時間在桃園展開由下而上稽查查出不法，也直言中央拒不公布完整流向，直到昨天下午農業部長陳吉仲撒狗血記者會前才公布部分流向，加劇地方稽查困難，最新揭露還有149萬顆即期進口蛋正在流向市面，引發另一波疑慮，若早點公布流向數據就能避免更多食安危機，嚴厲譴責農業部怠惰和無能，希望中央地方攜手同心解決食安危機，也呼籲農業部提供更清楚資訊來源。

牛煦庭也提到，沒人反對進口雞蛋處理台灣蛋荒危機，但審計部已連續3年點名農業部應正視台灣禽流感疫情，部長陳吉仲大可即早啟動養雞專案等配套措施完善準備，但陳卻擺爛放空，還授意讓奇怪公司超思負責進口蛋生意，黑影幢幢，「陳吉仲滾蛋剛好而已！」

議員涂權吉也斥進口蛋至今黑幕重重、農業部說法一日三變，雞蛋是民眾生活必需品，如今卻人心惶惶，怒指蔡英文政府屢屢以「國家隊」解決危機，卻都陸續被揭露問題和不法，呼籲回頭是岸，重拾民眾對政府的信心。議員周玉琴也要求農業部說清楚講明白，桃市府也要持續硬起來為老人家、學生、甚至全市民把關追查流向。

「中央黑箱蓋牌、地方掀牌累翻！」舒翠玲說，進口蛋有無塗蠟、冷鏈？洗選後效期多久？至今都說不清，民眾恐慌食用的蛋是否在安全效期內、流向去哪、如何辨別，強調食品安全攸關人民健康，不能浪費一分一秒，要讓所有人民吃的安心。

議員徐其萬直言，雞蛋水洗後沒有冷藏就會迅速腐敗，3至7月上億顆進口蛋水洗後的保存讓人存疑，中央卻擺爛丟給各縣市政府自己摸索調查，問題蛋一籮筐不但浪費人民納稅錢，也恐影響到人民健康，他和張桂綿都呼籲農業部要更積極、公開透明，幫助縣市政府找出過期蛋銷毀。

議員朱珍瑤呼籲中央從法律面增加黑心廠商罰則，也要跟地方配合稽查，讓家長安心，也呼籲桃市府，在宣布營養午餐禁用液蛋後，應該向下延伸到托幼托嬰中心和銀髮長輩的關懷據點，也應同步停用。

「人一壞、腦就殘！」議員黃敬平怒斥民進黨議員只會下指導棋，用政治化一語帶過，還要求桃市府發新聞稿，要民眾裝不知道，但是根本問題就是中央對進口蛋資訊不夠公開透明，消費者根本無從判斷，且還要花上億納稅錢銷毀問題蛋，民進黨都要負責任，痛陳地方執政黨議員都在當壞蛋，但市民不是笨蛋，他也以「避仲救清」諷刺陳吉仲請辭全是為了救民進黨總統參選人賴清德選情。

黨團總召梁為超強調食品安全不容妥協，中央應該盡快公布上中下游和盤商流向，全部大公開，讓地方全面稽查，而不是只提供倉儲地點，國民黨團嚴厲向中央抗議，也呼籲民進黨團一起捍衛食安，而非只會護航。

民進黨團則強調，支持市府加強聯合稽查工作，掌握蛋品流向，確保從原料到食品產製，再到消費者手上的過程都能溯源，確保市民食品安全。呼籲蛋品稽查應回歸食安專業，用科學方式檢驗，勿將議題泛政治化，甚至刻意用可能過期試圖誤導，因而造成民眾恐慌。並建議農業局、教育局，引進在地生鮮雞蛋使用在校園營養午餐，同時不定期抽查，確保食材品質新鮮可溯源，讓學生食用安全，家長安心。