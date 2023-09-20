農業部長陳吉仲昨晚請辭獲准，國民黨立委林思銘批陳吉仲道歉卻不認錯，留下一堆爛攤子，質疑是否華麗轉身又升官？認行政院不應再袖手旁觀，必須盡速釐清疑點，他也會與新竹縣政府密切合作，清查境內問題雞蛋流向，保障民眾食的安全。

林思銘表示，陳吉仲為進口雞蛋引發社會爭議道歉，卻完全沒有認錯的意思，「請辭負責」其實是留下一堆疑問和收不完的爛攤子，會不會是華麗轉身，過一陣子又升官到別的地方呢？

林思銘說，進口雞蛋的決策自始就是一場災難，政策究竟如何形成、廠商究竟如何篩選、進口雞蛋保存規定是什麼、流入那些通路，及為何6月以後還有巴西雞蛋進口，造成現在必須大量銷毀，浪費人民納稅錢的結果，陳吉仲沒有任何一點可以對外交代清楚，到現在還推說是外界的造謠、抹黑。

林思銘指陳吉仲下台並沒有真正解決問題，目前由農業部政務次長陳駿季暫代部長職務，但陳駿季先前對於相關疑點的說詞反覆，與陳吉仲根本是「雙陳說謊聯盟」，人民對他如何能有期待？

林思銘呼籲行政院不要再作壁上觀，趕緊介入調查，還原真相。他也會與新竹縣政府密切配合，釐清進口雞蛋在新竹境內的流向，畢竟事涉食安，不容任何差池，各方都必須嚴肅以對。