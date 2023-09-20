誤打誤撞成為房仲經紀人，意外開啟業務人生！29歲的顏吉毅，加入房仲業近6年，現在在永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店擔任經紀人，今年1到7月收入突破200萬元。他認為永慶房產集團的共享文化、環境資源與系統平台都是業界最強，絕對稱得上「人員最佳發展平台」！

大學時主修人力資源相關領域，打工時也曾學以致用，在火鍋店負責人力調度工作近3年時間；畢業退伍後，他從台中到新竹工作，與在竹科擔任工程師的姊姊相互照應。「我很愛講話，所以我想找溝通性強的工作。」原本要找本科系、人資相關的工作，但身為社會新鮮人、沒有相關資歷，薪資條件與理想有落差，便改變想法，選擇加入提供保障底薪的信義房屋。

顏吉毅笑說，其實一開始應徵信義房屋的職缺是人力資源人員，但報到之後卻成了房仲經紀人，不過工作性質同樣能善用自身交談技巧、與人不斷溝通，決定勇於嘗試、挑戰全新的領域。

過去完全沒有接觸過不動產交易知識，顏吉毅進入信義房屋後，從零開始接受了房仲經紀人該有的基礎訓練。但是工作時間太長讓他吃不消，加上學長姐制度也讓他不太適應，因此不到1年就離職，轉換到永慶房產集團旗下加盟店。

永慶加盟四品牌擁有店數市佔高、案源多的優勢，客戶更容易找到喜歡的物件，成交機率高。（圖片來源：永慶房產集團）

永慶店數市佔、物件量高於同業 客戶更滿意

顏吉毅也發現，前東家的物件量不夠多，時常聽到客戶說挑不到喜歡的物件；或是看到了適合客戶的房子，但是同業的物件，沒辦法配案帶看，當時他便體認到永慶加盟四品牌的案量勝出信義房屋許多。

不同於直營體系，加盟店的彈性作業讓顏吉毅能自由發揮，卻不因此馬虎，認真的工作態度，穩穩地做出了好成績，服務首3年期間平均年收屢破百萬元。之後，因為熟識的信義房屋學長出來創業，成立永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店，去年3月他也跟著加入。

經歷過不同房仲品牌，顏吉毅感受到客戶對永慶不動產的品牌指名度更高，更慶幸自己進入加盟體系的決定。「我在信義房屋成交1件的時間，在永慶不動產可以成交4、5件，尤其聯賣系統提供龐大案源，對工作幫助最大。」他的聯賣率一直維持在45%左右，是業績能持續突破的重要關鍵。

另外，永慶房產集團提供的〈行動智能經紀人APP〉，經紀人只要用手機就能解決工作上的大小事，尤其在外面帶看或是開發時，客戶提出要看物件內容，或想知道附近成交行情、實價登錄等資訊，都能夠用手機快速查詢、及時提供，不用帶一大堆資料、或是扛著沉重地電腦，非常方便！

能夠感同身受為客戶著想，提供專業誠實的服務，替顏吉毅累積了好口碑，客戶源源不絕。（圖片來源：永慶房產集團）

堅持先誠實再成交 助長業績大爆發

作為專業的房仲經紀人，顏吉毅的工作態度十分謹慎，進行現詢調工作時，就算賣方強調自身屋況沒有問題，他還是會請水電師傅到場檢查，同時將屋況誠實告知買方客戶，落實「先誠實再成交」的品牌理念；若是電梯大樓社區，也會主動去了解管委會運作情形，「這些都攸關入住之後的權益，因為這些細節我自己會很在意，所以會想幫客戶先調查清楚。」

此外，他也尊重客戶的購屋需求，不會為了業績而催促成交。之前有位客戶特別在意風水，買屋條件十分明確，像是房子一定要朝向正南、不能偏超過15度等，除了篩選符合的物件，帶看時還有請風水師、算門牌等程序，耐心地服務了將近2年、最後圓滿成交。

總是能感同身受為客戶著想，將客戶權益擺第一，顏吉毅的服務累積了好口碑，今年業績創下新高，累計到7月已經突破450萬元業績。他興奮分享，「團隊大家都很拼，不會只做到一定的業績就滿足，形成一種良性競爭的環境，會想要繼續跟大家一起努力、不斷突破自己的紀錄。」

現在每週5天清晨6點半就會到健身房運動的他，希望讓自己的工作表現在穩定中追求突破，今年以總業績700萬元為目標。孝順的他，目前每個月都會往返新竹、台中跟家人相聚，期待再打拼個3到5年，能夠回到更靠近父母的地方工作，持續幫更多人找到心中理想的房屋。