農業部長陳吉仲受進口蛋爭議影響，昨日請辭獲准，民進黨立法院黨團今開記者會，綠黨團副書記長洪申翰表示，陳過去幾年大力推動農業改革，影響過去長期壟斷農業的舊勢力，但這幾年被當成箭靶，陳請辭就是希望討論不要圍繞個人因素，回歸理性討論和治理。

洪申翰說，民進黨希望政策、重要議題回歸理性討論，不希望有太多派系猜測，農業部針對瑕疵部分，也坦承有檢討空間，未來台灣不會只有一次進口蛋，難道每次都要引起那麼大的風波嗎？作為執政黨會耐心跟大家說明，但希望後續可以回歸理性討論，不要再用陰謀論猜測。

綠黨團幹事長劉世芳強調，她看到外界用奇怪的字眼稱陳吉仲請辭是「按劇本演出」，行政官僚體系本來就要面對社會大眾質疑，提出正確做法，但卻有特定人士因選舉因素、利益考量等，不斷扭曲、曲解，造成各媒體各說各話的狀況，由於周五各部會就要專案報告，黨團須再提出五點釋疑。

劉世芳指出，第一、外界質疑農業部圖利特定廠商，但真相是廠商有符合委託貿易商要件，當時有30家廠商申請、最後有9家入選，並非只有特定一家廠商入選；第二、外界抹黑蛋品製造日期一變再變，但真相是出口國依據冷鏈條件，每批進口雞蛋輸入許可皆有標示保存期限為90、110、120天等。

第三、外界抹黑進口雞蛋流向不明，但農業部已完整公布進口來源及流向，依食安法相關規定辦理追蹤處理，，每項表單清清楚楚，不該斷章處理，對農業部、食藥署、商人等都不是很公平；第四、農業部與衛福部跨部會合作，已提供16家業者名單，對洗選業者執行聯合輔導；第五、新北倉儲的逾期雞蛋本來就是放在報廢銷毀區，符合食安法規定，最終會走向去化堆肥，這是合適調節台灣雞蛋的量。