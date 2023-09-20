英國政府19日再發表《香港半年報告》，英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，訪問北京期間明確指出，英國作為《中英聯合聲明》共同簽署國，會繼續致力確保兩國履行聲明中許下的承諾。英方期望中方恪守承諾，但令人失望的事實是，中國仍處於持續不遵守《中英聯合聲明》的狀態、違背承諾，並指出在港版《國安法》等因素下，香港的法律與司法制度正處於關鍵時刻。

祁湛明指出，香港的經濟、貨幣和金融體系仍然獨特而穩健。但中國選擇以國家安全為幌子，限制《中英聯合聲明》和《香港基本法》中規定的許多權利和自由。他批評，香港當局已將《國家安全法》的適用範圍，擴大至真正的國家安全問題之外。例如，當局繼續嘗試透過法律途徑限制歌曲《願榮光歸香港》。

此外，根據《國家安全法》及「煽動罪」所進行的逮捕仍在持續進行。目前為止，牽連最廣的「初選47人案」審訊已接近尾聲。至今因《國家安全法》控罪受審的所有被告都被判有罪。

祁湛明也提及有英國國籍的壹傳媒創辦人黎智英所涉及《國安法》案件，審訊再度延遲，起訴呈現高度政治化。上月到訪北京期間，重申英國政府對此案的立場，敦促港府維護法治，並遵守國際規範和準則。

根據香港01引述祁湛明強調，對不同意見人士包括在海外的迫害依然存在。回顧7月3日，香港警方對英國和其他地方的個人發出逮捕令和賞金。

他表示，香港的法律與司法制度正處於關鍵時刻，香港法院仍然保持獨立，但必須就不透明的《國安法》案件作出裁決，該法將行政長官的權力置於法院之上。