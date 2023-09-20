陳紫渝挑戰不同風格。（時報文化提供）

年僅24歲的「最美里長」陳紫渝，7月大方認愛員警，今（20日）宣布出寫真集，「我希望能透過這本寫真書，讓大家看到不一樣的我」。她這次走出里民服務中心，褪下里長背心，換上一件又一件各式風格的服裝，在泳池、草原、咖啡館等每個角落，留下一幕幕洋溢魅力的寫真。

平面拍攝經驗較少的陳紫渝，起初面對鏡頭仍有些羞澀及僵硬，但在攝影師Kris專業指導下，陳紫渝逐漸敞開心懷，拋下原先的包袱，更加融入情境之中，時而甜美、時而嫵媚，舉手投足間沒有刻意營造的成熟，而是更加純粹、自然的模樣，也讓攝影師紀錄下一禎禎獨一無二的畫面。

也因為拍攝後的成品過於豐富且美好，在進行《初年：陳紫渝寫真》書封票選時陳紫渝及出版社都陷入極大的苦惱，久久無法抉擇。在兩張照片的來回拉扯及討論後，最終決定同時出版兩個書封版本，讓喜愛陳紫渝的粉絲能一次購入，收藏陳紫渝多變的樣貌。