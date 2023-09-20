【全程字幕】陳吉仲哭了！哽咽「還是要離開了」 講到「他們」忍不住淚崩 @ChinaTimes ​

農業部專案進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲昨晚正式宣布辭去農業部長一職，並獲行政院准辭。陳吉仲今（20）日於「第17屆農金獎頒獎典禮」致詞數度哽咽，待情緒穩定後說自己請辭並不委屈，請各界繼續支持農業部。

陳吉仲細數，農業金融在大約20年前有許多問題，但在農漁會信用及所有總幹事的努力下，逾放比下降到0.28，存款也從1.2兆天高到2.2兆，放款也從5000多萬提高到超過1.2兆；而2020年至今專案農貸就有逾3000億投資到農業部門。

他也透露，美國農業部門在去年斥資超過1200億美元，大約3.6兆經費來降低美國人吃不飽的計畫，自己原本也想有相關的打算，希望透過農漁會告訴國人，以後台灣人誰吃不飽的就來找農漁會。

陳吉仲在台上強調，請辭從來就不會感到委屈，7年多以來每天都都充滿了鬥志和正能量，因為可以為台灣農民做更多事，能在農業部門服務是一生的榮耀，之後會把未做完的工作交給代理部長陳駿季來推動。

陳吉仲說著說著情緒跟著醞釀起來，在感謝現場與會者時數度哽咽與拭淚，「我就是在哽咽啦」，陳吉仲說，感謝所有農漁會的努力，以及對農漁民的照顧，懇請各界繼續支持農業部，說完便鞠躬下台。