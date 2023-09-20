BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun. pic.twitter.com/fKIgZU9xQo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2023

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天首度在聯合國大會上會晤，成為象徵兩國關係緩步解凍的重要里程碑。

路透社報導，以色列與土耳其早年曾是關係緊密的地區盟友，直到2010年以色列襲擊試圖突圍前往加薩的土耳其救援船，造成10名土耳其人喪生，安卡拉當局隨後將以色列大使驅逐出境，兩國關係降至冰點，10多年來始終僵持不下。

兩國於2016年恢復外交關係，但2年後由於部分參與加薩走廊抗議行動的巴勒斯坦人遭以色列軍隊殺害，土耳其再次將以色列大使驅逐出境，並召回土耳其駐以色列大使。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）去年3月先是訪問土耳其，兩國外交部長隨後也進行訪問，都有助於兩國緩解10多年來的緊張局勢。

艾爾段今天在社群媒體平台X上發文，提到他在聯合國大會上會晤尼坦雅胡，並稱兩人討論的話題遍及政治、經濟、區域等，同時也談到以色列與巴勒斯坦的議題。

土耳其總統辦公室表示，艾爾段向尼坦雅胡表示，兩國可以在能源、技術、創新、人工智慧及網路安全方面進行合作。

能源問題已經成為兩國最具合作潛力的主要領域。

參與聯大會議的土耳其能源與自然資源部長拜拉克塔（Alparslan Bayraktar）指出：「這次會議主要討論到天然氣探勘、生產及貿易等領域的能源相關合作機會。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120920