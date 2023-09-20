不少女人都希望在婚後，能得到伴侶無微不至的照顧，《星座好朋友》運勢專欄分享最寵老婆的前3名星座男，依序是牡羊男、天秤男、天蠍男，其中第1名的牡羊男會小心翼翼將對方捧在手掌心疼愛著，也會盡全力去滿足伴侶的需求。

▍第3名：天蠍男

天蠍男最疼愛自己喜歡的人，只要伴侶不背叛、不欺騙，就能做到愛一輩子。而他們的愛絕對非常專一，也會願意為對方掏心掏肺付出，是最寵愛老婆的代表星座之一。

▍第2名：天秤男

天秤男溫文儒雅有氣質，不僅相處起來舒服自在，顏值也高人一等，面對愛人時更會細心呵護、不在乎付出。當天秤真正愛上了，只要伴侶提出要求或承諾，就算再難，也會想盡辦法辦到。

▍第1名：牡羊男

牡羊男是最會寵老婆的代表，但這有個前提，就是對方得是努力追來的。因為他們是個狩獵者，對於主動貼上來的無法珍惜，反之若是努力追到手的，便會小心翼翼將伴侶捧在手掌心疼愛著，無論另一半想要什麼，都會盡最大的努力來滿足。