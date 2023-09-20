初次入選美國男籃就打出亮眼數據，灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）被認為將在新賽季大放異彩。在和皮爾斯（Paul Pierce）主持的Podcast節目《Ticket & The Truth》中，「前狼王」賈奈特（Kevin Garnett）大力讚賞愛德華茲的表現，同時也擔憂他和唐斯（Karl-Anthony Towns）的雙星組合，會無法弄清彼此定位。

上賽季愛德華茲成為灰狼主要得分手，部分原因是主戰中鋒唐斯因為傷勢只打了短短29場比賽。愛德華茲將強勢表現延續到了世界盃舞台，場均攻下18.9分領跑美國隊，扮演著隊上核心角色，愛德華茲也有機會搶下2024年巴黎奧運代表隊一席。

隨著愛德華茲的崛起，勢必得和唐斯競爭灰狼第一攻擊手的位置，賈奈特認為，愛德華茲個性鮮明，不太可能成為球隊的羅賓，兩人需要弄清彼此定位，達到相輔相成的效果，「不必有人得退居二線，他們可以平等合作並取得巨大成功。」

賈奈特曾和不同球星搭檔，他也以過去經驗告誡後輩，「我和皮爾斯知道該如何共存，我們打從第一天攜手合作，就已經開始討論該怎麼共事。但馬布里（Stephon Marbury，1996-99年效力灰狼）表現得像是他有自己的目標想完成，但不在明尼蘇達，我無法控制另一個人和他的想法。」