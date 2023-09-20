曾連續3季奪下全壘打王、目前保有中職單季開轟紀錄的富邦悍將球星高國輝，將在今年球季結束後卸下球員身分，「完美輝擊： MY HERO」主題日30日賽後將舉辦引退儀式，高國輝將進行最後的「完美輝擊」，以招牌的全壘打與球迷告別，外野的球迷有機會接獲高國輝的全壘打球。

高國輝2012年返台被義大犀牛在第2輪指名，2014至16年連續3季奪下中職全壘打王，2014年僅用半季就奪獎，隔年更是以單季39轟樹立「國輝障礙」，目前仍保有中職單季最多轟紀錄。

近年受到傷勢及年紀漸長影響，高國輝決定在今年球季結束後引退，球團為他在9月30日、10月1日舉辦「完美輝擊： MY HERO」主題日兩天進場的球迷朋友將可獲得高國輝引退記念球員卡，紀念球員卡共有2款，主題日2天各贈送一款。

「完美輝擊： MY HERO」主題日第一天將是高國輝的引退賽，當日悍將推出「高國輝引退賽觀賽證書紀念套組」提供給到場球迷朋友加購珍藏，紀念套組內包含引退賽觀賽證書、引退賽紀念票及紀念封套，每份售價280元。

另外活動當日至 G Store商品旗艦店購買悍將商品，最終消費金額達 $3,000元，即可免費獲得高國輝引退賽觀賽證書紀念套組一份，限量500份。

中職生涯累積170支全壘打的高國輝，要用招牌的全壘打和球迷朋友們好好告別，30日賽後富邦悍將球團將為高國輝舉辦盛大的引退儀式，讓球迷朋友再次見證高國輝的全壘打魅力，購買外野門票的球迷朋友，更有機會在外野接獲高國輝所擊出的全壘打球，收藏他送給大家最好的禮物。