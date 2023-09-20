宜蘭縣66歲張姓男子曾因心臟不適而就醫，儘管做了24小時的心電圖檢測，但仍未發現異常，有一天他陪同家人到國立陽明交通大學附設醫院就醫時，看到醫院設有「心房顫動檢測站」，他經檢測後顯示異常，經院方協助掛號、就診，診斷出是心房顫動，經藥物治療後病情穩定，也降低了中風的危機。

國立陽明交通大學附設醫院心臟內科醫師鄭文涵表示，心臟疾病一直是全球的重大健康議題，其中心房顫動是最常見的心律不整之一，估計約2％的民眾曾經有發生過心房顫動，而隨著年紀增加，發生的比率也會增加。

鄭文涵指出，心房顫動也是導致心臟收縮不規則的重要危險因子，更是中風、心臟衰竭等疾病的高危險群；民眾常常因為對心房顫動的了解不足，甚至忽略其症狀，導致疾病加劇而錯過了最佳治療時機。

他表示，心房顫動症狀常常是以心跳突然變很快，有時候會有胸悶、心悸現象，有些病人甚至會覺得胸痛，還有頭暈、眼花等症狀，比起三高、肥胖、抽菸等顯而易見的腦中風危險因子，心房顫動有時候是無聲無息，卻也更加需要小心警覺應對。

院方指出，醫院的心房顫動檢測站只需要30秒就可以快速檢測、且準確地發現潛在的心房顫動問題，早期治療能夠顯著降低心臟疾病的風險；張姓男子經治療後病情穩定，目前在心臟內科穩定追蹤中。