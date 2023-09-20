在日本起價為363萬日圓，約24,565.2美元的海豚，其實已經是比亞迪進入日本車市的第2款汽車，若要購買續航力較長的長距離海豚，則是407萬日圓。今年初，比亞迪已在日本推出過車價較高的電動休旅車。

中國大陸另個電動車製造商蔚來指出，利用發行6年期的可轉債籌得5億美元，同時透過7年期的也獲得5億美元。這次的信用債券，是屬於優先無擔保債券，6年期的殖利率為3.875%，7年期的則為4.625%。

消息一傳到股市，蔚來汽車在香港交易的股價，20日早盤一度暴跌12%。蔚來指出，將會把這些籌來的資金，部分買回現存的債務證券（debt securities）上，另外還要加強財報的體質。

蔚來8月底曾表示，計畫在9月底左右推出首款自行開發的手機，靠著更佳軟體的連接，來增加自己汽車的吸引力。第2季期間，蔚來淨損61.2億人民幣，約8.3951億美元，去年同期則是淨損27.5億人民幣。